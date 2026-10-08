Stellantis, a Mirafiori prodotto primo milione di cambi eDCT. Fabbrica prosegue percorso di trasformazione industriale

A poco più di due anni dall’avvio della produzione, il comprensorio di Mirafiori è arrivato al primo milione di trasmissioni eDCT prodotte. Avviata nei primi mesi del 2024, la produzione dei cambi eDCT è una delle attività che hanno accompagnato il percorso di evoluzione del comprensorio di Mirafiori, contribuendo a rafforzarne il ruolo all’interno del sistema industriale di Stellantis. "Il raggiungimento del milionesimo cambio prodotto conferma la capacità dello stabilimento di esprimere elevati standard di efficienza, affidabilità e qualità manifatturiera.

Un risultato costruito grazie alla professionalità delle persone che operano nel comprensorio e che ogni giorno contribuiscono a consolidare una tradizione industriale che da oltre ottant’anni rappresenta un punto di riferimento per il settore automotive italiano", spiega la società. Il plant eDCT di Mirafiori, inaugurato il 10 aprile 2024, conta oggi oltre 850 dipendenti impegnati su 20 turni settimanali ed è dedicato alla produzione delle trasmissioni elettrificate a doppia frizione per la nuova generazione di veicoli ibridi del Gruppo. Con una capacità produttiva a regime di 600.000 unità all'anno, lo stabilimento combina competenze industriali, automazione e attenzione alla qualità, confermando la capacità del sito di realizzare produzioni ad alta complessità tecnologica.