Stellantis, a Mirafiori stop produzione per una settimana per mancanza di componenti

Nello stabilimento Stellantis di Mirafiori la prossima settimana sarà sospesa la produzione della Fiat 500 ibrida - un giorno è il 24 giugno a Torino è la festa patronale di San Giovanni - per mancanza di componenti per i motori. Lo hanno reso noto i sindacati dopo un incontro con la direzione dello stabilimento. «Il segnale è pessimo e lo stiamo dicendo da diverse settimane, da quando è finita la cassa a fine gennaio questa è la fermata totale più lunga (6 giorni, dal 22 al 29), proprio nel momento in cui ci sarebbe dovuto essere il picco produttivo della 500 ibrida. I segnali sono molto preoccupanti, anche in funzione delle dichiarazioni di Filosa che prevede per Mirafiori nuovi modelli della 500 non prima del 2030.

È necessario che le istituzioni regionali e nazionali intervengano subito per evitare di dover affrontare già da quest'anno, che doveva essere quello della piena occupazione, un ricorso agli ammortizzatori sociali che significherebbe l'ingresso in un tunnel di declino industriale per tutto il territorio di portata drammatica» spiega Gianni Mannori della Fiom di Mirafiori. «La produzione di auto a Mirafiori ferma per una settimana intera utilizzando permessi personali concordati e recuperi produttivi. Pur comprendendo le motivazioni legate ai flussi di fornitura e alle esigenze organizzative, riteniamo che la ripetitività di queste fermate stia generando incertezza, discontinuità lavorativa e crescente disagio tra le lavoratrici e i lavoratori. Una situazione che richiede massima trasparenza, un confronto più strutturato e soluzioni che garantiscano maggiore stabilità produttiva» commentano Rocco Cutrì e Gianni Albera della Fim torinese.