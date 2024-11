Stellantis accelera a ottobre sulle vendite di veicoli elettrici. Gruppo conferma il primo posto in Francia, Italia e Portogallo

Nel mercato dei veicoli a basse emissioni (Lev), Stellantis fa registrare un aumento costante delle vendite, con una crescita nel mese di ottobre dell'1,2% delle vendite di Bev nel mercato Ue29 (veicoli passeggeri + veicoli commerciali). Stellantis si conferma al primo posto in Francia, Italia e Portogallo sia a ottobre sia da inizio anno, mentre in Austria, Germania e Paesi Bassi fa registrare una crescita costante su base annua. L'azienda sottolinea «la performance eccezionale» ottenuta in Francia: Stellantis - spiega - è leader di mercato, per il mese di ottobre e sul totale anno, sia nel segmento veicoli passeggeri sia veicoli commerciali, con la Peugeot 208 che si afferma come veicolo più venduto nei primi dieci mesi, mentre la Citroën e-C3, appena lanciata, è già il veicolo elettrico più venduto in ottobre.

Questi risultati hanno portato Stellantis a conquistare la leadership nel segmento Bev, con una quota di mercato doppia rispetto al secondo player. Stellantis Pro One si conferma al primo posto a ottobre e da inizio anno nel mercato complessivo e nel mercato Bev, con una quota di mercato superiore al 31%, un aumento complessivo dei volumi del 3,6% e una quota del 35,7% nel mercato Bev. Dopo i primi 10 mesi del 2024, Stellantis mantiene la sua posizione di forza nel mercato europeo, consolidandosi sul secondo gradino del podio con una quota di mercato di quasi il 17,5%.