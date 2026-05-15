Stellantis, accordo da un miliardo di euro con Dongfeng per nuovi modelli Jeep e Peugeot in Cina

Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. L'obiettivo dell'accordo, si legge nel comunicato di Stellantis, è quello «di espandere la partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l'esportazione in altri mercati. Stellantis e Dongfeng Group hanno inoltre sottoscritto un Memorandum of understanding strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione.

In base all'accordo siglato e, si legge ancora, «subordinatamente alle necessarie approvazioni e alla finalizzazione dei relativi accordi di attuazione», a partire dal 2027 la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia a marchio Peugeot. Inoltre, a partire dal 2027, il piano prevede l'avvio della produzione, nello stabilimento di Wuhan, di due fuoristrada NEV a marchio Jeep© destinati ai mercati globali.

Il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro. «Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all'avanguardia sull'elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano," ha dichiarato Antonio Filosa, Ceo di Stellantis.

«Con la firma di questa cooperazione strategica, grazie all'integrazione dei punti di forza industriali della provincia di Hubei, dei vantaggi derivanti dalla presenza globale di Stellantis e delle tecnologie avanzate di Dongfeng nel campo dei veicoli elettrici intelligenti, si apre un nuovo percorso basato su sinergie complementari e vantaggi condivisi per tutte le parti» ha dichiarato Yang Qing, presidente di Dongfeng Group.