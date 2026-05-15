Stellantis, accordo con Dongfeng per produrre in Cina veicoli Peugeot e Jeep

Stellantis e la cinese Dongfeng Group hanno firmato un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership, che dura da 34 anni, attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati. Stellantis e Dongfeng hanno inoltre sottoscritto un MoU strategico non vincolante per rafforzare la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore. Beneficiando delle favorevoli politiche industriali del settore automotive della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan, il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro.

Nel dettaglio, a partire dal 2027 la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (Dpca, avviata nel 1992 tra Dongfeng Motor e la francese Psa Group, ora parte di Stellantis) dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (Nev) a marchio Peugeot. I modelli si ispireranno alle concept car svelate al Salone dell’Auto di Pechino 2026. Questi modelli sono destinati al mercato cinese e all’esportazione verso i mercati globali e rientrano nel piano di crescita internazionale di Peugeot. Inoltre, a partire dal 2027, il piano prevede l’avvio della produzione, nello stabilimento Dpca di Wuhan, di due fuoristrada Nev a marchio Jeep destinati ai mercati globali.