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Stellantis, ad aprile Fiat 500 è leader delle vendite in Germania nel segmento “mini”
Topolino e Gallo insieme alla Milano Design Week 2026. Versione speciale della microcar Fiat all'insegna del design urbano
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Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio federale di Motorizzazione civile (Kba), in Germania ad aprile il modello piu venduto nel segmento mini è la Fiat 500, che ha registrato 1.106 nuove immatricolazioni, +5,8% annuale, salendo ad una quota di mercato del 21,7% nel segmento A (mini cars). Nel segmento medio, la Mercedes CLA registra una performance di +177% con 3.393 unità, mentre nel segmento lusso, la Mercedes Classe S balza in testa con 332 unità nonostante -12,8%. Nel segmento Suv, la Volkswagen T-Roc si è confermata la piu popolare (5.179 unità immatricolate nel mese).
lunedì 11 maggio 2026 - Ultimo aggiornamento: 18:26 | © RIPRODUZIONE RISERVATA