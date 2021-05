Stellantis, ad aprile ha quota 40,3% del mercato italiano. Vendite rimbalzano ma nel 2020 c’era il lockdown

TORINO - Nel mese di aprile il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra Fca e Psa, ha una quota del 40,3% del mercato italiano dell’auto. Guardando al periodo gennaio-aprile 2021 la quota di mercato è pari al 40,4%. Relativamente ai numeri di vendita, nel mese di aprile 2021 il gruppo Stellantis in Italia ha registrato 58.404 Immatricolazioni, in crescita del 2.077,6% rispetto allo stesso mese del 2020, quando il Paese era chiuso in lockdown a causa del Covid-19 e le immatricolazioni del gruppo erano state 2.682. Nei primi 4 mesi dell’anno, Stellantis ha visto vendite per 238.398 unità, in aumento del 63,6% dalle 145.752 dello stesso periodo del 2020. Andando a vedere i singoli marchi del gruppo Stellantis (fca+psa), Alfa Romeo ha registrato immatricolazioni ad aprile 2021 per 970 unità (+559,86%), con quota di mercato allo 0,67%. Jeep ha visto 6.383 unità (+1.515,95%) e una quota di mercato del 4,4%. Citroen (+Ds) ha immatricolato 7.472 unità (+2.213,31%), con quota di mercato del 5,15%, quando Fiat ha registrato 23.237 immatricolazioni (+2.293,1%) e una quota di mercato del 16,02%, confermandosi il primo marchio in Italia.

Lancia ha avuto 5.152 immatricolazioni (+4.626,61%) e una quota di mercato del 3,55%. Opel ha venduto 6.168 unità (+2.281,47%), con una quota del 4,25%, mentre Peugeot 9.022 unità (+1.787,45%) e quota del 6,22%. Infine Maserati nel mese di aprile 2021 ha visto 100 immatricolazioni. Per quanto riguarda i 4 mesi gennaio-aprile 2021, Alfa Romeo segna un calo del 2,64% a 4.013 unità, con quota dello 0,68%, Jeep ha registrato una crescita delle immatricolazioni dell’89,5% a 24.858 unità, con quota del 4,2%. Citroen (+Ds) ha immatricolato 32.795 unità (+67,08%) con quota del 5,54% e Fiat 92.673 unità (+61,3%) e quota del 15,65%. Lancia ha visto vendite pari a 18.159 unità (+41,6%), con quota di mercato del 3,07%. Opel ha segnato una crescita del 60,23% a 25.537 unità e quota al 4,31%, con Peugeot che ha segnato un +78,05% a 40.363 unità e una quota del 6,82%. Maserati nel periodo gennaio-aprile 2021 ha venduto 575 unità, in crescita del 79,69% su anno.