Stellantis, l'ad Tavares sarà audito l'11 ottobre in Parlamento: «Volontà di dialogo e confronto costante»

L'a.d. di Stellantis, Carlos Tavares, interverrà alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera l'11 ottobre alle ore 13. Lo annuncia la società, sottolineando che «il contributo e la volontà di dialogo e di confronto di Stellantis è costante. A cominciare dal rapporto con le istituzioni: dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy, guidato dal Ministro Adolfo Urso, al Parlamento». La partecipazione di Tavares avviene quindi «in questo spirito di collaborazione, a seguito delle interlocuzioni con il Presidente della Commissione, Alberto Luigi Gusmeroli». Tavares, così, «potrà offrire il quadro più esaustivo sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia, oggetto dell’audizione». «La complessa congiuntura internazionale ed europea in cui si trova il settore dell’automotive - sottolinea il gruppo - richiede risposte rapide, frutto anche dell’interlocuzione fra tutte le realtà del settore coinvolte».