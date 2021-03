Stellantis, agli azionisti dividendi per 1 miliardo. Titolo vola in borsa dopo stime 2021

TORINO - Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato la distribuzione di 1 miliardo di euro di dividendi agli azionisti, dopo l’approvazione da parte dell’assemblea del 15 aprile. Il dividendo era previsto dall’Amendment al Combination Agreement di settembre 2020 al completamento della fusione. Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti prevista per il 15 aprile l’approvazione di una distribuzione speciale per cassa di 0,32 euro per azione ordinaria, corrispondente ad un totale di circa un miliardo di euro. Apertura in Piazza Affari per Stellantis dopo i conti 2020 e le stime sull’anno in corso. Il titolo segna un rialzo del 2,3% a 14,22 euro.