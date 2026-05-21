Stellantis: al 2030 +15% fatturato in Europa allargata e +25% in Nord America

Con il nuovo piano al 2030, Stellantis punta a registrare in Nord America a una crescita del fatturato del 25% e un margine AOI dell’8-10% concentrandosi su: espandere la copertura del mercato del 50% con 11 nuovi modelli e 35% dei volumi in più; aumentare l’offerta con 7 nuovi prodotti sotto i 40.000 dollari e 2 sotto i 30.000; migliorare la competitività di costo attraverso il VCP. Date le opportunità di mercato e il potenziale di crescita profittevole della regione, il 60% dei 36 miliardi di euro da investire in marchi e prodotti sarà destinato al Nord America.

Per quanto riguarda l’Europa allargata, Stellantis punta a una crescita dei ricavi del 15% e un margine AOI del 3-5% attraverso: rifocalizzare il portafoglio di marchi, rafforzando ulteriormente la differenziazione dei marchi e ampliando la copertura con un’offensiva del segmento C e l’introduzione dell’innovativa E-Car, una nuova generazione di veicoli elettrici urbani eleganti e accessibili prodotti in Europa, a partire dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Italia; guidare la competitività dei costi, attraverso la nuovissima piattaforma STLA One; e aumentare l’utilizzo della capacità attraverso l’incremento dei volumi, la riconversione degli impianti e la condivisione della capacità.

Per quanto riguarda il Sud America, l’azienda punta a una crescita dei ricavi del 10% e un margine AOI dell’8-10% basandosi sulla sua leadership in Brasile e Argentina, lanciando un’offensiva di ripresa e crescendo in altri paesi della regione. In Medio Oriente e Africa, Stellantis stima una crescita dei ricavi del 40%, e un margine AOI del 10-12% guidata dalla localizzazione dei prodotti e dall’aumento delle importazioni dalle partnership asiatiche. Infine, in Asia Pacifico, il gruppo sta sfruttando le partnership strategiche per consentire una crescita leggera degli asset a livello locale e per esportare prodotti a supporto di altre regioni.

Entro il 2028 - rispetto al livello di riferimento del 2025 - Stellantis punta a generare 6 miliardi di euro di riduzione dei costi annuali, «nonche opportunita di crescita dei ricavi a livello aziendale, comprese le prestazioni commerciali», grazie al programma di lungo termine 'Value Creation Program'. E' quanto prevede il nuovo piano industriale del gruppo che viene presentato oggi.