Stellantis: via all’ipo di Aramis Auto. Il prezzo della società per la vendita di veicoli usati è tra 23 e 28 euro per azione

MILANO - Al via l’ipo di Aramis Auto, piattaforma internet per la vendita di veicoli d’occasione, controllata dal gruppo Stellantis. La società ha fissato il prezzo delle azioni offerte a partire da oggi tra 23 e 28 euro, con l’obiettivo di raccogliere tra 446 e 481 milioni di euro dall’introduzione in Borsa. La valorizzazione complessiva della società risulta tra 1,9 e 2,3 miliardi di euro. ‘Il nostro obiettivo è diventare la piattaforma digitale preferita in Europa per acquistare auto usate. L’Ipo è un passo importante che ci permette di perseguire la nostra strategia di rapida crescita sui mercati dove siamo presenti e realizzare acquisizioni in nuovi Paesi europei, come abbiamo fatto con successo dal 2017’, indicano - in un comunicato - i co-fondatori della società, Nicolas Chartier e Guillaume Paoli, rispettivamente presidente e ceo di Aramis Group, ricordando che attualmente la società opera in quattro Paesi, ovvero Francia, Belgio, Spagna e Regno Unito.

La chiusura dell’offerta è prevista il 16 giugno, il prezzo sarà indicato il 17, con i primi scambi in Borsa il 18 giugno. L’operazione prevede sia l’emissione di nuove azioni sia la cessione di azioni esistenti. Stellantis, azionista di controllo con il 70% circa dal 2016, non cederà titoli e manterrà una partecipazione di maggioranza dopo lo sbarco nel listino, mentre i due co-fondatori venderanno una parte minoritaria delle loro azioni, ma resteranno i secondi maggiori soci della società e continueranno a dirigere il gruppo. Il flottante dopo l’operazione è previsto pari al 20% del capitale e potrebbe superare il 23% in caso di esercizio totale dell’opzione di over-allotment. Venti anni dopo la sua fondazione, Aramis punta alla leadership europea del mercato dell’ auto d’occasione che è ‘immensò ed ‘estremamente resilientè, ha sottolineato Paoli in occasione di una conferenza stampa, rilevando che il settore in Europa, a differenza degli Usa, è ancora molto frammentato. Il gruppo ha venduto 66 mila auto lo scorso anno e nel 2021 punta a superare la soglia di 1 miliardo di euro di fatturato, dopo avere acquistato una partecipazione di maggioranza nel sito britannico CarSupermarket.com.

Contando su una crescita del mercato dell’ auto d’occasione in Europa del 4,7% per anno fino al 2025, il gruppo punta a ricavi di oltre 1,25 miliardi e un margine compreso tra 2,7% e 2,9% nell’esercizio al 30 settembre 2021. L’intero comparto delle vendite di auto usate è in fermento “borsistico”. La piattaforma britannica Cazoo ha scelto recentemente di entrare nel listino di New York, con una valorizzazione complessiva stimata a 7 miliardi di dollari, avendo fatto ricorso a una Spac. A inizio anno la piattaforma Auto1 è sbarcata a Francoforte, raccogliendo 1 miliardo di euro dalla Ipo e con un valore complessivo del gruppo di 7,9 miliardi al debutto.