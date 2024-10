Stellantis, anche l'Unrae “tira le orecchie” a Tavares. Cardinali: «Sua strategia sull’elettrico, negli anni, è stata ondivaga»

«Stellantis non è un’isola ma la sua strategia sull’elettrico, negli anni, è stata ondivaga”. Così Andrea Cardinali, direttore generale Unrae, commenta il calo delle vendite registrato dalla multinazionale guidata da Carlos Tavares. “Tutto il mercato dell’auto soffre, siamo in una fase critica: in Italia siamo ancora a -18% dai livelli pre-Covid e anche il mercato europeo è parecchio in difficoltà”, ha spiegato il dg, osservando che “l’incertezza sul fronte delle politiche auto” a livello Ue che portano il consumatore medio a rinviare le proprie intenzioni di acquisto.

A questo però si deve aggiungere un altro dato. Stellantis, infatti, da un lato “sconta una omogeneizzazione della gamma di prodotto dei suoi brand che penalizza la quota di mercato complessiva rispetto al momento pre-fusione”. In più sull’elettrico ha “sempre avuto una quota di mercato inferiore” e “un atteggiamento rispetto alla transizione ondivago”, ha fatto presente Cardinali.