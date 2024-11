Stellantis annulla il progetto di produrre la Leapmotor B10 in Polonia

Stellantis ha deciso di annullare il progetto di produrre il secondo modello elettrico, il crossover B10, di Leapmotor nello stabilimento di Tychy, in Polonia, a causa delle nuove politiche del governo cinese. Pechino ha vietato alle sue aziende di fare investimenti significativi in Paesi europei che hanno supportato l’introduzione dei dazi sui veicoli elettrici cinesi, tra cui la Polonia.

Secondo quanto riporta il sito interautonews.com la joint venture tra Stellantis e Leapmotor sta considerando le alternative possibili, come gli stabilimenti Stellantis di Eisenach in Germania o Trnava in Slovacchia. Al momento Tychy continua a produrre la T03, ma non è chiaro se la produzione verrà ridimensionata. Sembra improbabile che gli impianti italiani, come quello di Mirafiori a Torino, possano essere coinvolti nella produzione di veicoli Leapmotor, visto che l’Italia ha votato a favore dei dazi.