Stellantis apre alla Cina: possibili quote in Maserati. Partnership strategiche per affrontare la crisi europea dell’auto

Stellantis valuta alleanze con Case automobilistiche cinesi per rafforzare la propria presenza in Europa, in un contesto segnato da costi elevati e crescente concorrenza globale.

Tra le ipotesi sul tavolo figura anche l’ingresso di partner cinesi nel capitale di asset strategici come Maserati, segnale di un possibile cambio di approccio verso collaborazioni più profonde. L’obiettivo è condividere investimenti in elettrificazione e tecnologie avanzate, riducendo la pressione sui margini e accelerando l’innovazione. Tuttavia, l’operazione presenta rischi: dalla perdita di controllo su marchi storici alla dipendenza da partner esteri.

Questa apertura riflette le difficoltà strutturali dell’industria automobilistica europea e la crescente influenza dei costruttori cinesi, sempre più competitivi su prezzi e tecnologia. Per Stellantis, la sfida sarà bilanciare cooperazione e autonomia strategica.