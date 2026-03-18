Maserati, a Goodwood il primo Women's Drive Summit. Il Tridente ha celebrato le donne che hanno scritto la storia dell'automobilismo
Stellantis apre alla Cina: possibili quote in Maserati. Partnership strategiche per affrontare la crisi europea dell’auto
Maserati Master Driving Experience al via per il 2026. Programma di guida in pista per clienti delle vetture del Tridente
Stellantis valuta alleanze con Case automobilistiche cinesi per rafforzare la propria presenza in Europa, in un contesto segnato da costi elevati e crescente concorrenza globale.
Tra le ipotesi sul tavolo figura anche l’ingresso di partner cinesi nel capitale di asset strategici come Maserati, segnale di un possibile cambio di approccio verso collaborazioni più profonde. L’obiettivo è condividere investimenti in elettrificazione e tecnologie avanzate, riducendo la pressione sui margini e accelerando l’innovazione. Tuttavia, l’operazione presenta rischi: dalla perdita di controllo su marchi storici alla dipendenza da partner esteri.
Questa apertura riflette le difficoltà strutturali dell’industria automobilistica europea e la crescente influenza dei costruttori cinesi, sempre più competitivi su prezzi e tecnologia. Per Stellantis, la sfida sarà bilanciare cooperazione e autonomia strategica.