Stellantis, Aramis Group: +26% i ricavi, ritoccata al rialzo guidance 2021/2022. Sale a 15,5 mln perdita 2020/2021

TORINO - Aramis group, società attiva nella vendita di auto usate online detenuta per il 60% da Stellantis, ha chiuso l’esercizio 2020/2021 (terminato il 30 settembre 2021) con una perdita pro-forma di 15,5 milioni di euro, contro una perdita di 3,4 milioni nell’esercizio precedente. La perdita comprende spese per 6,6 milioni di euro legate all’Ipo. I ricavi pro-forma sono stati pari a 1,361 miliardi di euro, in rialzo del 25,9% rispetto al precedente esercizio. La crescita dei ricavi è del 53,5% sui conti 2019/2020, tenendo conto che l’acquisizione di CarSupermarket nel Regno Unito è del marzo 2021. La crescita dei ricavi è stata trascinata soprattutto dall’andamento dei segmento dei veicoli rinnovati, in linea con la strategia del gruppo.

I ricavi di questa attività sono saliti del 42,1% a 712,7 milioni di euro, considerando i risultati pro-forma, con 50.125 vetture vendute (+37,4%). Su base pro-forma, il margine lordo è salito del 20,1% a 185,3 milioni di euro, quando l’ebitda adjusted è sceso del 21,8% a 37,2 milioni di euro e il risultato operativo è stato negativo per 7,5 milioni, contro un utile operativo di 9,9 milioni l’anno prima. La guidance per l’esercizio 2021/2022 è stata rivista al rialzo: la crescita delle vendite delle auto rinnovate è ora stimata del 45% (inizialmente superiore al 30%), con ricavi attesi sopra 1,6 miliardi di euro da 1,5 miliardi. Per quanto riguarda il margine ebitda adjusted si stima che sarà dell’1,5%, quando nell’esercizio concluso al 30 settembre 2021 è stato del 2,7%.