Stellantis, Arnaud Belloni nuovo ceo di Fiat, Abarth e Lancia e Cmo per l'Europa. François sarà advisor strategico per il marketing

Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Arnaud Belloni a Ceo dei marchi Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer (Cmo) per l'Europa, riportando a Emanuele Cappellano, Chief operating officer per l'Enlarged Europe. Olivier François - si legge in un comunicato - supporterà Belloni fino a metà ottobre, per garantire una transizione ordinata e continuerà a supportare Stellantis in qualità di advisor strategico. Belloni rientra in Stellantis da Renault Group, dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del gruppo.

Belloni torna in Stellantis, dove aveva già trascorso 16 anni guidando la strategia di marketing dei marchi italiani e francesi dell'azienda. Tra i vari ruoli ricoperti, direttore marketing di Fiat e Lancia per la Francia, managing director di Lancia per la Francia e Vice President Marketing per la regione Asia Pacifico. Dal 2015 al 2020, Belloni è stato Global Chief Marketing Officer per Comunicazione e Sport di Citroën. Ha inoltre supervisionato un'ampia gamma di lanci prodotto. «Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto ad Arnaud in Stellantis. La sua visione internazionale, la leadership creativa e la profonda conoscenza dei nostri marchi - ha dichiarato Emanuele Cappellano - saranno determinanti per rafforzare le attività di marketing in Europa e accompagnare FIAT, Abarth e Lancia nella loro prossima fase di sviluppo».

Nel corso della sua carriera ultratrentennale in Stellantis, Olivier François ha apportato un contributo significativo a diversi marchi dell'azienda, mettendo a disposizione una solida esperienza nelle operazioni commerciali, nelle vendite, nel marketing, nello sviluppo dei brand e nella definizione delle strategie aziendali. Ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quelli di Ceo dei marchi Chrysler, Fiat, Abarth, Ds Automobiles e Lancia, oltre al ruolo di Global chief marketing officer. Nel corso della sua carriera, François ha svolto un ruolo determinante nella definizione delle strategie di brand e nello sviluppo di campagne pubblicitarie pluripremiate a livello internazionale. François continuerà a supportare Stellantis nel ruolo di advisor strategico dell'azienda, contribuendo a un più ampio ventaglio di temi strategici, tra cui la strategia di brand e di prodotto.

«A nome di tutto il team Stellantis desidero ringraziare Olivier per i suoi numerosi anni di straordinario contributo e per la leadership dimostrata a supporto dei nostri marchi e dell'organizzazione marketing. Gli auguriamo - ha affermato il Ceo Antonio Filosa - il meglio per il futuro e per le nuove sfide professionali che lo attendo e siamo lieti di poter continuare a beneficiare della sua esperienza e delle sue competenze nel ruolo di consulente strategico per la nostra Azienda».