Stellantis, arriva nuovo brand Bodyshop Multimarca. Servizi di carrozzeria e riparazioni per veicoli di ogni marca

Stellantis amplia l'offerta di Eurorepar Car Service con il nuovo marchio Bodyshop Multimarca, dedicato ai servizi di carrozzeria e agli interventi di riparazione conseguenti a collisioni per veicoli di qualsiasi marca, modello ed età. Il nuovo marchio identifica le officine della rete dotate di competenze, attrezzature e procedure specifiche per effettuare interventi di carrozzeria secondo standard definiti. Il programma comprende formazione tecnica dedicata, attrezzature specifiche, procedure di riparazione e standard di accoglienza, con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità e soddisfazione del cliente.

L'obiettivo è riunire in un'unica rete multimarca sia la manutenzione meccanica sia gli interventi di carrozzeria e post-collisione. Introdotto per la prima volta in Italia a luglio, il programma sarà progressivamente esteso ad altri mercati europei. Nel nostro Paese sono già circa 300 le officine Eurorepar Car Service che offrono servizi di carrozzeria. Il progetto prevede inoltre collaborazioni con compagnie assicurative e gestori di flotte per semplificare la gestione delle pratiche di sinistro e rendere più efficiente il percorso di riparazione. Il servizio può contare sull'ecosistema multimarca di ricambi Stellantis, che comprende Mopar Original Parts, Eurorepar by Stellantis e SUSTAINera. La rete è inoltre supportata da accordi con fornitori specializzati in attrezzature, utensili, prodotti per la carrozzeria e sistemi di verniciatura.

«Quando i clienti hanno bisogno di una riparazione della carrozzeria o di un intervento conseguente a una collisione - ha commentato Cyril Billard, vice president Strategy, Independent Aftermarket and Channels di Stellantis e presidente di Eurorepar Car Service - cercano una soluzione affidabile e dal costo equo. Con il Marchio Bodyshop Multimarca Eurorepar Car Service riuniamo la fiducia del servizio di prossimità, competenze qualificate e un'ampia gamma di ricambi per aiutare i clienti a rimettere il proprio veicolo in strada in totale sicurezza».