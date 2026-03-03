Stellantis: assemblea il 14/4, proposta rielezione di Elkann e Peugeot. Numero membri del Board salirà da 11 a 12 con nomina Esser

Stellantis ha convocato per i 14 aprile ad Amsterdam l'assemblea generale annuale degli azionisti (Agm). Il mandato di John Elkann (presidente di Stellantis e Ceo di Exor) come amministratore esecutivo e di Robert Peugeot e Henri de Castries come amministratori non esecutivi, si concluderà al termine dell’assemblea generale. Elkann è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Exor, mentre Robert Peugeot è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Établissements Peugeot Frères/Peugeot Invest. Inoltre, il consiglio di amministrazione di Stellantis, sulla base della raccomandazione del Comitato Esg, ha deciso di proporre la rielezione di Henri de Castries come amministratore non esecutivo e la nomina di Juergen Esser, attuale deputy Ceo e chief financial, technology & data officer di Danone, come ulteriore amministratore non esecutivo. Se la nomina di Esser sarà confermata il numero di membri del Board salirà da 11 a 12, cosa che, come segnala la società, "rafforzerà ulteriormente l'expertise collettiva del Board e la sua efficacia operativa". Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni.