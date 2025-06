Stellantis aumenta quota in Ue (auto più veicoli commerciali) ad aprile e conferma leadership per ibride

Nel mese di aprile Stellantis raggiunge, per la prima volta nell'anno, una quota mercato totale (auto più veicoli commerciali) nella Ue30 superiore a quella di un anno fa. Confermata inotre la leadership nel segmento delle vetture ibride, già evidenziata al termine del primo trimestre. Resta solidissima la leadership nel mercato dei veicoli commerciali e sul mercato totale di Francia, Italia e Portogallo. «Il ritorno a una performance positiva in termini di quota mercato è un segnale estremamente promettente per il futuro e ci indica che siamo sulla strada giusta per recuperare il terreno perduto. Questa indicazione è confortata dal trend positivo della raccolta ordini che procede a pieno ritmo e dalla conferma della nostra leadership in un segmento strategico come quello delle vetture ibride, atte ad agevolare la transizione alla mobilità elettrica.

Ed è significativo che anche la stampa internazionale abbia iniziato a evidenziare questo nostro primato» commenta Luca Napolitano, commercial operations officer per Stellantis. «Credo sia inoltre importante - spiega - sottolineare i progressi ottenuti su mercati particolarmente difficili e competitivi come Germania e Uk, che hanno conseguito risultati importanti in termini sia di volumi che di quota mercato. A questo aggiungerei le brillanti prestazioni della Citroën C3: lanciata a fine anno scorso, ha velocemente scalato la classifica dei best seller del mercato totale UE30, sia nella sua versione termica che quella elettrica, fino a raggiungere la quinta posizione nel segmento B e la sesta sul mercato veicoli passeggeri in aprile». Napolitano mette in evidenza la performance di Alfa Romeo in Italia (miglior mese degli ultimi 5 anni, + 43% rispetto ad aprile 2024) e Francia, dove si è affermata tra i brand premium con i migliori risultati.