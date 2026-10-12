Stellantis, auto elettriche compatte con la cinese Leapmotor prodotte a Pomigliano. Curic: «Focus sull'Europa»

Stellantis prevede di produrre auto elettriche di piccole dimensioni nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, utilizzando la piattaforma per vetture elettriche in fase di sviluppo con la cinese Leapmotor. Lo ha dichiarato Ned Curic, direttore tecnologico del gruppo automobilistico, secondo quanto riferito dal sito di Reuters. La piattaforma è in fase di sviluppo presso lo stabilimento di Mirafiori, a Torino, nell'ambito della collaborazione tra le due aziende.

Stellantis sta cercando di sfruttare l'esperienza di Leapmotor per accelerare i tempi di sviluppo dei nuovi modelli. «Stiamo imparando da Leapmotor a procedere più velocemente e abbiamo imparato a costruire una nuova auto in due anni», ha affermato Curic, citato da Reuters. L'iniziativa si inserisce nella collaborazione tra Stellantis e il costruttore cinese di veicoli elettrici, di cui il gruppo guidato da Stellantis è partner industriale e commerciale.

«Stellantis intende rafforzare la propria base tecnologica europea, mantenendo al suo interno le competenze chiave e collaborando con partner come Leapmotor». Lo ha detto Ned Curic, responsabile Tecnologie del gruppo, al Salone dell'Auto di Parigi. Su eventuali sviluppi delle collaborazioni con Dongfeng, Curic ha sottolineato la necessità di valutare attentamente ogni opportunità, evitando di disperdere risorse su troppi progetti. La priorità resta sviluppare tecnologie e piattaforme per i mercati globali, mantenendo produzione e capacità ingegneristiche in Europa.

«Possiamo certamente collaborare con altre aziende e stringere partnership, ma intendiamo portare avanti lo sviluppo insieme ai nostri team, all'interno dei nostri centri tecnologici europei. In questo modo possiamo lavorare insieme ai partner, mantenendo al nostro interno le competenze fondamentali e contribuendo direttamente allo sviluppo delle tecnologie», ha spiegato Curic.

«In definitiva, la nostra strategia consiste nel continuare a progettare e sviluppare in Europa, costruendo una solida base tecnologica europea e mantenendo una presenza manifatturiera in Europa» ha spiegato. Per quanto riguarda la possibilità di ulteriori sviluppi della collaborazione con Dongfeng Curic ha osservato: «le nostre risorse sono limitate e vogliamo valutare attentamente le opportunità di cooperazione nei nuovi progetti. Se consideriamo tutti i programmi che stiamo sviluppando da oggi ai prossimi anni, dobbiamo tenere conto non soltanto dei veicoli destinati al mercato europeo, ma anche di quelli previsti per il mercato americano e per gli altri mercati internazionali»