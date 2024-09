Stellantis: azienda su mail Maserati: “notizia diffusa per alimentare ostilità verso gruppo”

In relazione alla e-mail ricevuta dalle colleghe e dai colleghi in Stellantis che annunciava la possibilità di acquistare una nuova vettura Maserati a condizioni vantaggiose per sé, amici e familiari, "constatiamo con sconcerto che ancora una volta una iniziativa interna è stata riportata all’attenzione dei media da fonti evidentemente vicine all’azienda, con l’obiettivo di continuare ad alimentare un sentimento di ostilità nei confronti del nostro gruppo, danneggiando prima di tutto le persone, orgogliose di costruire auto che rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo". Così Stellantis Italia commenta la diffusione della email, criticata duramente da alcuni esponenti politici.

"Sono stati gli stessi dipendenti Maserati, infatti, a chiedere in più occasioni, anche in gruppi di lavoro, sconti speciali per amici o parenti che si erano rivolti a loro per una vettura. L'iniziativa è stata poi estesa all'interno del gruppo", spiega l'azienda, sottolineando che "già oggi Maserati offre ai propri dipendenti la possibilità di utilizzare le auto del Tridente in occasioni speciali, come i matrimoni, e sta sviluppando un programma per estendere la possibilità di avere vetture Maserati in prova anche in altre occasioni". Secondo Stellantis Italia "non è utile all’azienda e men che meno alle sue persone la diffusione di notizie di cui viene data una rappresentazione falsa e strumentale. Riteniamo utile invece che tutte le parti lavorino con spirito costruttivo, condizione imprescindibile per affrontare i reali problemi che il settore automotive sta vivendo in questo momento".