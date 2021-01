Stellantis, Boujnah (ceo Euronext): «Esempio di campioni globali europei, ben posizionata per vincere sfide del settore»

PARIGI - «Siamo emozionati di ospitare questa quotazione oggi non solo perché Stellantis diventa il quarto più grande produttore mondiale ma anche perché questa partnership è un grande esempio di come l’Europa possa dare vita a competitivi player globali». Con queste parole Stephane Boujnah, ceo di Euronext, la società che gestisce la Borsa di Parigi, ha accolto il debutto di Stellantis, nel corso della cerimonia virtuale di quotazione. «Con l’insieme delle storie e il know how tecnologico di Psa e Fca sono fiducioso che Stellantis sia ben posizionata per affrontare le sfide ambientali e tecnologiche che il settore della mobilità ha di fronte e per avere successo nel mercato globale dell’ auto negli anni a venire. La quotazione di Stellantis - ha concluso Boujnah - segna un nuovo capitolo nella storia della industria dell’ auto mondiale».