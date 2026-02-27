Stellantis, in Brasile entro l'anno debutto del primo modello mild-hybrid flex-fuel a 48 Volt

Stellantis ha annunciato in Brasile l'avanzamento del programma Bio-Hybrid confermando che il lancio del primo modello mild-hybrid con alimentazione flex-fuel (progettato e prodotto presso il Goiana Automotive Hub di Pernambuco) avverrà nella prima metà dell'anno. Questo modello sarà dotato di tecnologia Mhev a 48 V, una novità per l'azienda nel Paese, che prevede la presenza di un motore elettrico multifunzione aggiuntivo che sostituisce l'alternatore e il motorino di avviamento presenti nei motori Ice tradizionali. In questo modo è possibile fornire sia energia meccanica che elettrica, generando coppia aggiuntiva per il motore a combustione ed energia elettrica per caricare la batteria agli ioni di litio da 48 Volt, che funziona in parallelo con il sistema elettrico convenzionale del veicolo.

La gestione elettronica controlla il funzionamento tra le modalità di guida, ottimizzando l'efficienza e il risparmio di carburante e offrendo un'esperienza di guida ancora più piacevole per i clienti. «Il Goiana Automotive Hub sta entrando in una nuova fase - ha commentato Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America - in linea con il suo Dna pionieristico, all'avanguardia e dirompente, responsabile fin dalla sua inaugurazione della produzione di modelli con il più alto livello di sofisticazione e tecnologia, creando tendenze e guidando diversi segmenti di mercato». «La nostra pianificazione strategica per il Brasile e il Sud America è ancora in corso, con totale autonomia per produrre localmente e offrire ai consumatori nuovi prodotti con diversi livelli di elettrificazione che soddisfino i desideri e le esigenze della regione». Stellantis ha recentemente confermato che quattro modelli dotati di tecnologia bio-hybrid saranno prodotti nello stabilimento di Pernambuco nel 2026. L'azienda ha inoltre annunciato la produzione delle auto della marca Leapmotor a Goiana, riaffermando così il suo impegno e la sua capacità di localizzazione, autonomia regionale e nuovi modelli in linea con il profilo dei clienti in Sud America.

Per accogliere l'arrivo dei nuovi modelli elettrificati, Stellantis ha iniziato a produrre cablaggi specifici presso il suo stabilimento di componentistica di Jaboatão e ha migliorato diverse aree dello stabilimento. A Goiana, la carrozzeria, le presse e le linee di assemblaggio hanno ricevuto le modifiche necessarie. consentendo la produzione di modelli con la nuova tecnologia bio-hybrid nella stessa struttura in cui vengono assemblati i modelli con motore a combustione interna. Sviluppata da TechMobility - Stellantis Center for Product Development & Hybrid-Flex Mobility, la tecnologia bio-hybrid sfrutta i punti di forza del settore in Brasile massimizzando l'uso dell'etanolo. L'azienda prevede piattaforme elettrificate a diversi livelli nei prossimi anni per soddisfare i desideri dei consumatori locali, iniziando il percorso con la tecnologia mild-hybrid Mhev a 12 Volt, che si concentra sull'accessibilità per i consumatori e sulla diffusione della tecnologia di ibridazione a basso voltaggio e a basso costo. Con la nuova tecnologia mild-hybrid Mhev a 48 Volt, proseguendo il piano di espansione dell'elettrificazione della sua gamma. Nel 2026, l'azienda prevede di lanciare 16 nuovi modelli e aggiornamenti, inclusi un totale di sei veicoli dotati di tecnologia bio-hybrid e prodotti in Brasile.