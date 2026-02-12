Stellantis, Bruno: «Italia centrale nelle strategie globali del Gruppo. Sostegno ai nostri stabilimenti e alle comunità locali»

Stellantis "è ancora in fase di lancio della 500 ibrida, che è tornata ad essere prodotta a Mirafiori insieme alla 500 elettrica e che è una chiara testimonianza della centralità dell'Italia all'interno delle strategie globali di Stellantis e dell'impegno che Stellantis ha in Italia dal punto di vista di nuovi modelli, di produzione e di sostegno ai nostri stabilimenti e alle comunità locali". Lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis in Italia, durante la presentazione della Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, ibrida da 145 cv e Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026.

Tornando sul tema delle Olimpiadi Invernali, di cui Stellantis è partner, Bruno ha ricordato che "essere coinvolti nei Giochi è un po' come tornare a casa, perché nel 2006 le Olimpiadi si erano tenute a Torino, casa nostra, ai tempi eravamo partner con Fiat, la 16 era la vettura ufficiale e ci avvicinavamo a un evento che sarebbe stato molto importante, ovvero il lancio della 500". Alle Olimpiadi, ha detto Bruno, "siamo presenti in modo concreto, abbiamo quasi 3.000 vetture che in qualche modo sono il motore delle Olimpiadi, il 50% sono elettrificate e siamo presenti con Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Maserati, quindi i marchi italiani del gruppo. Questa è una scelta precisa, siamo in Italia, c'è un evento di estrema importanza in Italia e noi lo sosteniamo con i nostri marchi italiani", ha detto.