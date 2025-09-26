Stellantis, Bruno: «Nuovi modelli confermano fondamentale centralità di Torino e Italia»

«Al Salone Auto Torino presentiamo in anteprima nazionale la 500 ibrida, di cui abbiamo aperto gli ordini la settimana scorsa e inizieremo la produzione a Mirafiori, e la nuova Jeep Compass che si affianca all'Avenger e verrà prodotta a Melfi. Sono modelli importanti dal punto di vista commerciale e ribadiscono la centralità dell'Italia per Stellantis».

Lo ha affermato Antonella Bruno, responsabile italia di Stellantis, allo stand del gruppo in piazza Castello a Torino, dove è stato tagliato il nastro della manifestazione. «La centralità di Torino per noi è cruciale, c'è un legame profondo importantissimo. Abbiamo qui la sede dell'Europa e MIrafiori è un polo vivo che ora beneficia di un modello fondamentantale come la 500 brida.

Abbiamo grandi aspettative perché la 500 rimane un prodotto iconico e perché alla motorizzazione elettrica si aggiunge quella ibrida che rappresenta per i consumatori l'accesso a un mondo elettrificato con costi contenuti. e senza l'ansia della ricarica. Tutti i nostri prodotti oggi hanno un doppia offerta: elettrico e ibrido», ha sottolineato Bruno. «Sono partiti gli incentivi per l'elettrico e noi siamo pronti con i modelli di tutta la gamma: Fiat con la 500 e la grande Panda, Citroen con la C3 e Leaapmotor».