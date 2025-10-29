Stellantis, Bruno: «Risultati confortanti su vendite ma restiamo prudenti. Target Ue su elettrico insostenibili»

Stellantis sta "registrando risultati confortanti sulle vendite, anche se continuiamo a essere prudenti e a lavorare sodo per rafforzare questa tendenza positiva". Lo ha detto Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, parlando dallo stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove è iniziata oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep. "A settembre Stellantis è cresciuta in Italia nelle autovetture tre volte in più rispetto al risultato positivo ottenuto dall’intero mercato nazionale", ha detto Bruno, ricordando che i brand del gruppo hanno realizzato una crescita complessiva del 15,5% e che la quota ottenuta da Stellantis è stata del 26,8% in crescita di 2,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. "I risultati complessivi del gruppo in Italia, dove il Jeep recita un ruolo da protagonista. Il mese settembre ha visto il Brand al settimo posto del mercato nazionale, con una quota del 4,4%. Jeep rappresenta il 15% dei nostri volumi. Inoltre, in Italia circolano oltre 700.000 vetture Jeep", ha detto.

"Le difficoltà che Stellantis sta attraversando non si fermano ai confini nazionali, ma riguardano tutta l’Europa dove ci troviamo a gestire, da una parte, una domanda che non decolla – nonostante qualche primo segno positivo su cui tornerò in seguito –, e, dall’altra parte, una transizione energetica complicata". Lo ha detto Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, parlando dallo stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove è iniziata oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep. La sfida dell’elettrificazione, inoltre, "nei termini in cui è stata posta, appare insostenibile perché gli obiettivi di decarbonizzazione sono disallineati rispetto alle dinamiche di mercato e dell’industria europea", ha detto Bruno, spiegando che il nostro Paese "è in prima linea in Europa per indirizzare al meglio queste sfide, ma molto è ancora da fare e il fattore tempo è tutt’altro che secondario. Abbiamo bisogno di regole chiare e pragmatiche". Stellantis, ha detto Bruno, ha portato avanti con il Governo e le regioni, a partire dalla Basilicata, "un lavoro costruttivo", che ha portato "un modo nuovo nell’affrontare la transizione energetica, mettendo al centro la concretezza delle azioni". La convinzione è che "allineando il nostro piano industriale ai cambiamenti normativi pragmatici a livello europeo avremo la possibilità di offrire ai nostri clienti la scelta che desiderano permettendo così al mercato di tornare a crescere. Ciò stimolerà la domanda e potrà favorire l’aumento dei volumi produttivi nei nostri stabilimenti", ha detto Bruno.

"Oggi per Melfi è una giornata di festa. Questo impianto, con i suoi oltre 30 anni di storia e 8,3 milioni di vetture prodotte a oggi, gioca un ruolo di primo piano per le nostre attività italiane. Melfi ha un futuro brillante nella presenza industriale globale del gruppo". Lo ha detto Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, parlando dallo stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove è iniziata oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep. "Jeep crede moltissimo nell’Italia, e lo ha dimostrato quando per la prima volta, con il Renegade, è stata prodotta la prima vettura americana fuori dagli Stati Uniti, poi seguita dalla precedente versione della Compass ed oggi confermata dal nuovo modello. Una attenzione ampiamente ripagata dal successo di vendite in Italia che è il primo mercato del brand in Europa", ha detto Bruno. La Nuova Jeep Compass "è un nuovo modello che fa da apripista ad un altro nuovo modello iconico prodotto in Italia, la nuova 500 ibrida, che sarà presentata il prossimo 25 novembre a Torino. Due vetture su cui puntiamo moltissimo e che confermano, sul fronte della produzione, che stiamo aumentando il numero dei modelli ibridi ed elettrici prodotti nel nostro Paese", ha detto Bruno.