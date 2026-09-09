Stellantis, Bruno: «Torino punto riferimento per storia e futuro del gruppo. Il salone di casa è speciale»

Il Salone Auto di Torino, che si apre l'11 settembre, "rappresenta per Stellantis un appuntamento speciale, che ci consente di incontrare clienti, appassionati e cittadini proprio nel cuore della città che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la nostra storia e per il nostro futuro". Lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, parlando della manifestazione, dove il gruppo sarà presente con i marchi Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot. "Quest'anno abbiamo scelto di portare a Torino alcune delle novità più attese dei nostri marchi, che faranno qui la loro prima apparizione pubblica, a testimonianza dell'importanza che attribuiamo a questo evento.

Dalla nuova Fiat Grizzly alla Grizzly Fastback, dalla Leapmotor B03X fino alla nuova Lancia Gamma, il nostro stand racconterà una visione della mobilità innovativa, accessibile e orientata alle esigenze di una clientela sempre più diversificata", ha detto Bruno. Il debutto dei nuovi modelli conferma il ruolo centrale della manifestazione come palcoscenico privilegiato per il debutto delle novità del settore. "In Piazza Castello, insieme a tutti i nostri brand, mostreremo ancora una volta la capacità di Stellantis di offrire soluzioni in grado di interpretare le trasformazioni del mercato, valorizzando al tempo stesso il patrimonio e l'identità di ciascun marchio", ha detto Bruno. In occasione del Salone, i marchi di Stellantis accompagneranno la presentazione delle proprie novità con iniziative commerciali nella rete di concessionari in Italia.