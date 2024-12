Stellantis, la caduta non si arresta: -24,6% a 30.817 immatricolazioni novembre, -9,4% nel 2024

Prosegue la caduta delle vendite di Stellantis in Italia, pur se a un ritmo leggermente inferiore. Il mese scorso il gruppo ha visto scendere le immatricolazioni, facendo peggio rispetto al resto del mercato, che ha registrato un ribasso del 10,82%. A novembre Stellantis ha messo a segno 30.817 registrazioni, in discesa del 24,6% rispetto alle 40.853 unità dello stesso mese del 2023. A ottobre erano diminuite del 27,8%. Il mese scorso il gruppo aveva una quota del 24,7% del mercato italiano, contro il 29,3% di novembre 2023. Nei primi undici mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 428.205 vetture, in calo del 9,4% rispetto alle 472.729 dello stesso periodo del 2023. Negli undici mesi, la quota di mercato è del 29,4% (da 32,4%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.

Il gruppo Stellantis vede quattro auto nella classifica delle prime dieci più vendute in Italia in novembre. In particolare, la vettura più venduta si conferma la Fiat Panda, con 6.687 unità. Seguono la Jeep Avenger, sul gradino più basso del podio, la Citroen C3 e la Peugeot 208. Andando a vedere nel dettaglio i marchi del gruppo Stellantis, per quanto riguarda i marchi ex Fca, Alfa Romeo a novembre 2024 ha registrato 2.479 immatricolazioni, in calo del 9,06% su anno (quota del 2%), Jeep 4.978 unità, in discesa del 14,69% (quota del 4,01%), Fiat 8.798 unità, in ribasso del 41,74% (quota del 7,08%) e Lancia 812 unità, in frenata del 79,69% (quota dello 0,65%). Maserati ha registrato 111 vetture, in discesa del 59,49% (0,09% la quota di mercato).

Per quanto riguarda i marchi ex Psa commercializzati in Italia, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 5.068, +6,4% (quota del 4,08%), quelle del brand Opel sono state 2.664, in calo del 12,54% (quota del 2,14%), e quelle di Peugeot sono state 5.987, +11,24% (quota del 4,82%). Guardando ai primi undici mesi dell'anno, Alfa Romeo in gennaio-novembre ha registrato 20.844 immatricolazioni, in calo del 17,37%, Jeep 64.403 unità, in calo del 4,62%, Fiat 137.672 unità, con una flessione del 16,08%, e Lancia 31.539 unità, in ribasso del 24,69%. Inoltre, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 57,883, +3,48%, quelle del brand Opel sono state 41.719, in calo dell'1,09%, e quelle di Peugeot sono state 73.217, -2,4%.