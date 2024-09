Stellantis, mercato delle elettriche in stallo: a Mirafiori stop produzione 500 BEV fino all'11/10

Stellantis ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che la produzione della 500 BEV a Mirafiori subira una sospensione delle attivita da domani, 13 settembre, fino all'11 ottobre. La produzione, dopo la pausa estiva, era ripresa il 2 settembre fino ad oggi. «La misura - spiega la societa - e resa necessaria dall'attuale mancanza di ordini legata all'andamento del mercato elettrico in Europa, che e profondamente in difficolta per tutti i produttori, soprattutto europei. Stellantis e fermamente impegnata a garantire la continuita di tutti i suoi impianti e delle sue attivita e sta lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione». Per quanto riguarda le Carrozzerie di Mirafiori, grazie ad un investimento di 100 milioni di euro, presto sara potenziata la produzione della Fiat 500e con una nuova batteria ad alto potenziale, integrando nuove tecnologie per renderla piu accessibile e migliorare l'esperienza cliente, ma a cavallo tra il 2025 e il 2026 sara anche avviata la produzione della Nuova 500 Ibrida, che sara realizzata sulla base dell'attuale 500 elettrica.

«Lo storico complesso di Mirafiori - precisa Stellantis Italia - sta inoltre vivendo una profonda trasformazione, con l'obiettivo di renderlo un vero e proprio polo di innovazione e sviluppo a livello globale, scelta cruciale per vincere la sfida della transizione verso la mobilita sostenibile a cui siamo chiamati. Una visione che prevede un processo di investimenti nel comprensorio torinese e nell'industria automobilistica italiana, finalizzato alla creazione del Mirafiori Automotive Park 2030, che ha al suo interno eccellenze globali la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT), il Plant di Economia Circolare e il Battery Technology Center, oltre alla creazione di un grEEn Campus, un hub per la creazione di soluzioni tecnologiche e sostenibili a supporto della visione di un futuro a zero emissioni». «Stellantis - conclude l'azienda - rimane accanto ai suoi colleghi e le sue colleghe in questo momento turbolento, con l'obiettivo di garantire continuita e crescita, confermando il ruolo dell'Italia come uno dei pilastri globali del Gruppo. Si tratta di un percorso impegnativo, che non risparmia scelte difficili e non offre soluzioni a portata di mano, ma esige unita d'intenti e visione, necessarie per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro».