Stellantis: Cappellano: «Riduzione capacità produttiva non riguarda Italia. Piano confermato e sarà rafforzato»

La prevista riduzione della capacità produttiva installata di Stellantis in Europa, annunciata insieme al piano strategico, pari a 800.000 vetture, "non riguarda l'Italia, non ci sono azioni in questo senso sull'Italia". Lo ha detto Emanuele Cappellano, chief operating officer della regione Enlarged Europe di Stellantis parlando con i giornalisti allo stabilimento di Mirafiori, a Torino, sottolineando che "la produzione europea aumenterà dal 60% all'80%, senza chiudere gli stabilimenti". A proposito delle ipotesi circolate alla presentazione del Piano Italia e nei vari tavoli con il Governo sul ritorno progressivo alla produzione di un milione di veicoli in Italia, Cappellano ha sottolineato che "non abbiamo mai ufficializzato l'obiettivo di un milione di veicoli prodotti. Guardando i primi mesi dell'anno, direi che la produzione in Italia nel 2026 sarà più alta del 2025. Poi tutto può succedere nel mercato, ma se continuiamo con il trend attuale ci sarà un miglioramento e speriamo che la tendenza resti positiva".