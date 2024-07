Stellantis: One Equity Partners investe in Comau, sarà azionista maggioranza. Spin-off previsto da accordi strategici fusione Fca-Psa

Stellantis e One Equity Partners (Oep), societa di private equity di fascia media, hanno annunciato che Oep ha firmato un accordo vincolante per la cessione della quota di maggioranza in Comau, una societa tecnologica globale specializzata in automazione industriale e robotica avanzata. Lo spin-off di Comau fa parte dell'accordo strategico definito durante la fusione tra l'ex Fca e Groupe PSA nel gennaio 2021 che ha costituito Stellantis NV I termini finanziari della transazione privata non sono stati divulgati. «Comau si è posizionata come un attore riconosciuto nel campo delle soluzioni di automazione negli ultimi 50 anni», ha affermato il Ceo di Stellantis Carlos Tavares. «Questa transazione pianificata è progettata per aiutare Comau a raggiungere l'autonomia e rafforzare ulteriormente il suo successo a supporto di tutti i suoi stakeholder, in particolare per i loro dipendenti e clienti. Offre inoltre a Stellantis la possibilita di concentrarsi sulle attivita aziendali principali in Europa».

«Comau e un'azienda all'avanguardia nel campo dell'automazione industriale con una tecnologia robotica di prim'ordine che ha un enorme potenziale di crescita», ha affermato Ante Kusurin, partner di One Equity Partners. «Abbiamo una profonda competenza nell'esecuzione di complesse transazioni di carve-out aziendali e crediamo di avere le risorse per aiutare a posizionare Comau come un'azienda autonoma di successo». «Nei suoi oltre 50 anni di storia, Comau ha costantemente dimostrato la capacita di trasformare il suo business, la sua tecnologia e il suo approccio all'innovazione», ha affermato il Ceo di Comau, Pietro Gorlier. «Questa operazione e coerente con il piano strategico di Comau, che mira a espandere il suo business oltre il settore automobilistico, puntando alla crescita della domanda globale di automazione industriale. Cio consolidera anche la posizione dell'azienda come forte leader internazionale nel suo settore, mantenendo solide radici italiane». Il presidente esecutivo Alessandro Nasi e l'amministratore delegato Pietro Gorlier manterranno le loro responsabilita, cosi come l'Executive Team.