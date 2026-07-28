Stellantis, cedute le attività di car sharing di Free2move a Mutares. Ha flotte in 14 città in Europa e negli Stati Uniti

Stellantis cede a Mutares l'intera partecipazione azionaria nelle attività di car-sharing di Free2move. La conclusione della transazione è attesa entro la fine del 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. Attraverso la propria app mobile, Free2move offre soluzioni di mobilità a breve e lungo termine senza stazioni fisse disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Free2move gestisce una delle piattaforme di car sharing con la copertura geografica più diversificata, con flotte in 14 città in Europa e negli Stati Uniti. Questa transazione - spiega Stellantis - è in linea con la strategia definita dal piano FaSTLAne 2030 di Stellantis. L'azienda adotta un approccio disciplinato all'allocazione del capitale, indirizzando investimenti e risorse verso le regioni, i marchi e le tecnologie in grado di generare i rendimenti più elevati.

Con la firma dell'accordo Mutares crea una nuova piattaforma nel settore della mobilità. I piani includono una gestione rinnovata della flotta internazionale, il proseguimento della transizione verso la mobilità elettrica e una maggiore attenzione all'esperienza dei clienti e alle esigenze di mobilità delle amministrazioni locali. «Concentrando ulteriormente la nostra attenzione sulle attività puramente automotive, rafforziamo la nostra capacità di conseguire risultati sostenibili nel lungo periodo. Ci impegniamo in una stretta collaborazione con tutti gli stakeholder per sostenere una transizione ordinata per clienti, partner e dipendenti in ogni fase del processo», ha commentato Virgilio Cerutti, responsabile Business Development & Partnerships di Stellantis.

«Le attività di car sharing di Free2move uniscono la forza di un marchio riconosciuto a livello internazionale a un significativo potenziale di miglioramento operativo a seguito della prevista separazione da Stellantis», aggiunge Johannes Laumann, cio di Mutares. «Insieme al management team - afferma - non vediamo l'ora di rafforzare il modello operativo di Free2move e di sviluppare ulteriormente l'azienda affinché diventi una piattaforma indipendente di riferimento nel settore della mobilità".