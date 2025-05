Stellantis, ecco chi è il nuovo ceo Antonio Filosa da 25 anni nel Gruppo

Antonio Filosa, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) il 26 giugno 1973, ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria presso il Politecnico di Milano. E' sposato con due figli. È entrato a far parte del gruppo Fiat nel 1999 e ha guidato Stellantis sia in Nord sia in Sud America. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di direttore dello stabilimento di Betim (Brasile) e di responsabile degli Acquisti per la regione dell'America Latina. E' stato responsabile dell'Argentina e dei marchi Alfa Romeo e Maserati per la regione dell'America Latina, incarichi ricoperti rispettivamente dal 2016 e dal 2018. Ha ricoperto il ruolo di coo per la regione America Latina di Fca ed è stato membro del consiglio esecutivo del gruppo Fca da marzo 2018. In Sud America ha portato il marchio Fiat - sottolinea l'azienda - alla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep.

Stellantis ha rafforzato la sua leadership nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Usa. E' diventato ceo di Jeep il primo novembre 2023. Dopo l'uscita di Carlos Tavares è stato nominato chief operating officer per le Americhe e chief quality officer del gruppo. È inoltre membro del comitato esecutivo ad interim, responsabile della direzione e della supervisione di Stellantis. In Nord America è arrivato con il compito di ricucire i rapporti con i fornitori, i sindacati e i concessionari statunitensi dopo gli scontri con Tavares. Ha subito iniziato a smaltire le vetture invendute negli Usa e a riorganizzare il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo con i concessionari, i sindacati e i fornitori.