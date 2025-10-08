Stellantis, la collaborazione Fiat-Iren si “accende” sulla mobilità elettrica con la Topolino

Fiat e Iren luce gas e servizi hanno avviato una collaborazione strategica per la mobilità elettrica nelle città italiane grazie alla Fiat Topolino, il quadriciclo 100% elettrico pensato per la mobilità urbana a zero emissioni. L'accordo prevede che i clienti Iren luce gas e servizi possano accedere a offerte dedicate per l’acquisto di Fiat Topolino. Chi è già cliente Topolino potrà usufruire di soluzioni che integrano energia green e servizi di ricarica. In particolare, per i clienti Iren è previsto uno sconto di 1.000 euro per l'acquisto di Topolino mentre, chi ha già acquistato Topolino e diventa nuovo cliente Iren, potrà sottoscrivere un'offerta luce a prezzo fisso e ricevere 150 euro di bonus che equivalgono, mediamente, alla spesa annuale per la ricarica di Topolino.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso di transizione ecologica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita nei centri urbani. "Topolino rappresenta la nostra idea di mobilità urbana sostenibile: semplice, accessibile e divertente. La collaborazione con Iren ci permette di ampliare questa visione", ha detto Alessio Scutari, managing director di Fiat Italia. La partnership "si inserisce nel percorso di crescita e innovazione perseguito dalla nostra business unit e da tutto il Gruppo Iren", ha detto Paolo Robutti, deputy Ceo di Iren Mercato.