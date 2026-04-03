Stellantis comprerà crediti carbonio da Leapmotor, non più da Tesla. Intanto brand orientale si consolida in Cina

Stellantis comprerà dal suo partner cinese Leapmotor i crediti di carbonio necessari per ridurre le emissioni nette di anidride carbonica del gruppo. Fino a oggi la società li aveva acquistati da Tesla. I crediti ceduti da Leapmotor, ha sottolineato la casa cinese, potranno raggiungere nel 2026 i 2,8 miliardi di yuan (350 milioni di euro) grazie all'aumento delle esportazioni in Europa (nel 2025 erano stati di 1,1 miliardi di yuan, pari a 138 milioni di euro). Nel dettaglio, Leapmotor «ha accettato di cedere a Stellantis i crediti Co2 generati dalla vendita di tutti i veicoli 100% elettrici commercializzati col marchio Leapmotor nell'Unione europea e nel Regno Unito».

Dopo la buona performance del 2025, Leapmotor nei primi mesi del nuovo anno ha consolidato ulteriormente la propria leadership in Cina. Grazie al forte contributo dell'intera gamma, Leapmotor si è posizionata al primo posto tra le startup di veicoli a nuova energia sia nel mese di marzo sia nel primo trimestre del 2026. Infatti, nel marzo 2026 ha registrato un risultato particolarmente rilevante, con 50.029 veicoli consegnati (tra mercato domestico ed export), pari a una crescita del 34,87% su base annua. Guardando al primo trimestre dell'anno, le consegne complessive hanno raggiunto 110.155 unità, in aumento del 25,82% rispetto allo stesso periodo del 2025. A sostegno di questo ritmo di crescita, Leapmotor sta accelerando il rinnovo e l'ampliamento della gamma; infatti, il nuovo suv di punta, D19, sarà presentato ufficialmente il 16 aprile. Inoltre, al Salone dell'Auto di Pechino, in programma dal 24 aprile, il marchio svelerà la versione Ultra della hatchback elettrica Lafa 5 (conosciuta come B05), una compatta a trazione posteriore sviluppata in collaborazione con il team ingegneristico europeo di Stellantis.

Attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e un costante investimento in tecnologie avanzate, il marchio rafforza la propria ambizione di diventare un punto di riferimento accessibile e innovativo nel panorama dei veicoli elettrici intelligenti. Nel breve termine, Leapmotor punta a una crescita sostanziale durante l'anno grazie alla strategia che vede l'introduzione di quattro nuovi modelli (A10, D19, A05 e D99) che insieme dovrebbero rappresentare circa il 60% delle vendite annuali complessive del marchio.