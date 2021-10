Stellantis, con Samsung Sdi per batterie in Nord America. Avvio nuovo impianto previsto per il 2025

DETROIT - Stellantis e Samsung Sdi hanno stipulato un protocollo d'intesa per la creazione di una joint venture mirata alla produzione di celle e moduli batteria per il Nord America. Il nuovo impianto di batterie, il cui avvio è previsto per il 2025, mira ad avere inizialmente una capacità di produzione annuale di 23 gigawattora, con la possibilità di portarla fino a 40 gigawattora in futuro.

Gli impianti di produzione soddisferanno la domanda di batterie degli stabilimenti di assemblaggio Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per l'installazione sui veicoli elettrici di prossima generazione, che vanno dagli ibridi plug-in ai veicoli full electric a batteria, venduti nell'ambito del portfolio di marchi Stellantis. Stellantis prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione e nello sviluppo software, puntando a mantenere il 30% di efficienza in più rispetto alla media del settore nel rapporto tra la spesa totale di R&S e in conto capitale rispetto ai ricavi. L'ubicazione della nuova struttura è attualmente in fase di analisi e ulteriori dettagli saranno condivisi successivamente. La transazione è soggetta all'accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative.

“Siamo onorati di dare vita a una joint venture dedicata alla produzione di batterie con Stellantis, azienda che sta accelerando la sua strategia di elettrificazione in quest’era votata all’energia green”. Lo afferma Young-hyun Jun, Presidente e ceo di Samsung Sdi circa la collaborazione con Stellantis. “Con questa joint venture, faremo tutto il possibile - aggiunge - per soddisfare gli elevati standard dei nostri clienti nel mercato nordamericano dei veicoli elettrici, sfruttando la tecnologia delle batterie, i prodotti di elevata qualità e le misure di sicurezza di Samsung Sdi”.