Stellantis, con TotalEnergies dà il benvenuto a Mercedes nuovo partner di ACC. Tavares, passo del nostro piano per diventare capofila settore

TORINO - L’ingresso di Merceds Benz in Acc aiuterà l’Europa «a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell’ambito della mobilità, garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l’industria delle auto elettriche». Lo sottolineano le tre società partner nella nota congiunta. «Questa nuova partnership ci consente di garantire la fornitura, di trarre vantaggio dalle economie di scala e di fornire ai nostri clienti batterie dalla una tecnologia superiore. Inoltre, potremo contribuire a garantire che l’Europa rimanga al centro dell’industria automobilistica, anche nell’era dell’elettrificazione», commenta Ola Kallenius, ceo di Daimler e Mercedes-Benz.

«L’annuncio di oggi è il passo successivo del nostro piano per diventare i capofila del settore automobilistico, con tutti i 14 marchi impegnati a offrire le migliori soluzioni completamente elettrificate e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Questa partnership si basa sulla condivisione di competenze tecniche e sinergie di produzione e garantisce che Stellantis continui a indicare al mondo come muoversi nella maniera più efficiente, conveniente e sostenibile» sottolinea il ceo di Stellantis Carlos Tavares. «L’ingresso di Mercedes Benz dimostra la credibilità della nostra iniziativa presa un anno fa con Stellantis e sosterrà chiaramente la nostra ambizione di creare un campione europeo di batterie» aggiunge Patrick Pouyanné, presidente e ceo di TotalEnergies.