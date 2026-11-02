Stellantis conferma la leadership in Italia, ma a ottobre (-5,5% e quota al 24,2%) pesano difficoltà produttive

La mancanza di un componente da parte di un fornitore pesa sulle immatricolazioni di Stellantis in Italia nel mese di ottobre. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il gruppo Stellantis, compresa Leapmotor, ha immatricolato in Italia a ottobre 2026 31.865 vetture, in calo del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2025, quando le immatricolazioni sono state 33.737. La quota di mercato del mese si è attestata al 24,2%, dal 26,8% di un anno fa. Nel periodo gennaio-ottobre, le immatricolazioni sono state 411.825, in aumento del 12,1% in confronto allo stesso periodo del 2025, quando sono state 367.358. La quota di mercato nei 10 mesi si è attestata al 29,4%, dal 28,4% di un anno fa.

Escludendo Leapmotor, le immatricolazioni di Stellantis in Italia a ottobre sono state 30.265, in calo del 9,5% rispetto alle 33.449 di ottobre 2025. La quota di mercato del mese è del 23%, scesa dal 26,6%. Nei 10 mesi, le registrazioni sono state 381.781, con una crescita del 4,7% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2025, quando sono state 364.494. La quota di mercato è pari al 27,2%, dal 28,2% dello stesso periodo di un anno fa.

Stellantis conferma la leadership nel mercato automobilistico italiano, con 411.825 immatricolazioni nei primi dieci mesi del 2026, Leapmotor compresa, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e con una quota del 29,4%. A ottobre il Gruppo ha registrato 31.865 immatricolazioni e una quota del 24,2%, ma il risultato è stato penalizzato da problemi di fornitura di un componente elettronico destinato alla centralina del motore N3 Gse, che hanno rallentato la produzione di alcuni modelli Fiat. Lo spiega l'azienda. Le criticità hanno colpito soprattutto la Fiat Pandina e potrebbero avere ripercussioni anche a novembre e dicembre, coinvolgendo gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Mirafiori. Nonostante i blocchi produttivi, la Pandina si conferma l'auto più venduta in Italia a ottobre, con 7.198 immatricolazioni.

Fiat ha chiuso il mese con 12.259 vetture e una quota del 9,3%, mentre nel cumulato annuo cresce del 27,2%, con 156.734 immatricolazioni. In evidenza anche Leapmotor, che ha superato le 30.000 immatricolazioni da inizio anno. A ottobre ha registrato una crescita del 461% rispetto allo stesso mese del 2025, conquistando l'11,5% del mercato delle elettriche e il secondo posto assoluto nel segmento Bev. Nel canale privati raggiunge invece una quota del 18,8%. Buoni risultati anche per Fiat Professional, che mantiene la leadership nei veicoli commerciali con una quota del 24,4% a ottobre e del 25,1% nei primi dieci mesi. Infine, Fiat Topolino si conferma protagonista della micromobilità elettrica, con il 46% di quota nel mercato dei quadricicli leggeri elettrici, in crescita di 7,9 punti percentuali.