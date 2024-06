Stellantis conferma target, 2 miliardi di ricavi da economia circolare nel 2030

Stellantis conferma e rafforza il suo impegno per l'economia circolare sviluppando le sue attività di riciclaggio come parte della sua strategia Dare Forward 2030. SustainEra, la divisione di Stellantis che si occupa di iniziative di Economia Circolare, sta compiendo notevoli progressi nei suoi sforzi per rinnovare il modello di consumo e aumentare la sua presenza nel riciclo, espandendo la quota nell'approvvigionamento dei materiali e limitando al contempo l'impatto sulle risorse naturali. "Dall'introduzione di SustainEra, nel 2022, abbiamo ottenuto risultati molto positivi in settori come la rigenerazione dei pezzi di ricambio, il riciclo delle batterie e i veicoli a fine vita", ha detto Alison Jones, senior vice president Global Circular Economy di Stellantis, nell'ambito dell'International Automotive Recycling Congress (Iarc), ad Anversa, in Belgio. "Rimaniamo impegnati nel nostro obiettivo di aumentare i ricavi da riciclo di dieci volte e di raggiungere più di 2 miliardi di euro di ricavi totali da economia circolare entro il 2030, in piena linea con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis", ha detto.

Tra i risultati positivi ci sono quelli legati a Valoreauto, la piattaforma per il fine vita dei veicoli, messa a disposizione da gennaio scorso per concessionarie e singoli clienti in Francia, Belgio e Lussemburgo (Valorauto è controllata dalla joint venture SustainEra Valorauto tra Stellantis e Galloo, uno dei principali attori del riciclo nel settore auto). Questo è in linea con gli obiettivi di economia circolare dell'azienda, che mirano a prolungare la durata di vita dei prodotti e, quando non è più possibile, a reinserire il materiale nel ciclo produttivo per ridurre i rifiuti e l'impatto ambientale della domanda di nuove materie prime, creando al contempo valore economico e rispettando il regolamento europeo sulla responsabilità estesa del produttore per i veicoli. Inoltre, Stellantis ha già creato un canale di riciclo per i cerchi in lega nel mercato nordamericano con il suo partner Real Alloy. Durante lo Iarc, SustainEra ha lanciato la sua prima gamma di prodotti riciclati per completare l'offerta delle 4R (parti rigenerate, riparate, riutilizzate e riciclate) nella gamma di Parts & Services. I primi due prodotti presentati sono un liquido lavavetri composto al 100% da alcol rigenerato da solventi industriali riciclati che consente di ridurre i rifiuti e un fluido di raffreddamento a base di glicole monoetilenico riciclato al 100% dascarti di produzione industriale. Va ricordato che, nei mesi scorsi, Stellantis ha firmato un memorandum of understanding con Orano per una joint venture per la gestione delle batterie e dei componenti dei veicoli elettrici a fine vita dalle gigafabbriche in Europa e in Nord America. L'accordo rafforza la posizione di Stellantis nella catena del valore delle batterie per veicoli elettrici, garantendo un ulteriore accesso a cobalto, nichel e litio necessari per l'elettrificazione e la transizione energetica.