Stellantis corre anche a Wall Street: +11,6% al debutto alla borsa americana

NEW YORK - Debutto convincente di Stellantis a Wall Street. il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Groupe Psa, che ha esordito ieri a Parigi e a Piazza Affari, dove ha messo a segno un rialzo del 7,57%, ha debuttato oggi anche sui mercati statunitensi, chiusi ieri per festeggiare il Martin Luther King Day. Alla campanella di apertura suonata al Nyse da John Elkann (presidente) e Carlos Tavares (amministratore delegato), il titolo ha esordito a 17,17 dollari, per poi scendere a 17,01 dollari, in rialzo dell’11,65%, per una capitalizzazione di oltre 30 miliardi di dollari.