Stellantis, corre in Borsa: +7%. Nel terzo trimestre aumentate le vendite del 6% su base annua

Stellantis prende il volo in Borsa (+7%) dopo i dati sulle vendite negli Stati Uniti del terzo trimestre e quelli di ieri sulle nuove immatricolazioni di auto in Italia e Francia. «Le vendite di Stellantis negli Stati Uniti nel terzo trimestre sono aumentate del 6% su base annua, grazie alla solida performance dei marchi Jeep, RAM e Dodge (+11%, +26%, +44%) e al ritorno in auge dei modelli e dei gruppi propulsori tradizionali (RAM 1500 HEMI e ICE Dodge Charger, tra gli altri).

Le vendite di veicoli negli Stati Uniti sono aumentate del 6,4% su base annua, mentre Stellantis ha sovraperformato il mercato con un +13,5% su base annua nel mese (-7,8% da inizio anno rispetto al 4,4% del mercato, continuando a recuperare il divario rispetto al mercato)" riassumono gli analisti di Akros. «Sono state migliori del previsto e hanno confermato che la quota di mercato sta migliorando (ricordiamo che è attualmente scesa al 7% rispetto al 12% di 5 anni fa). I dati aumentano la nostra fiducia nelle stime per il 2026-27 e, di conseguenza, modifichiamo il nostro target price da 9,5 a 10,5 euro e aggiorniamo il giudizio ad 'accumulate'".