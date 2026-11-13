Stellantis crea ad Algeri un nuovo polo operativo per dieci mercati africani

Il gruppo automobilistico Stellantis ha istituito un nuovo polo operativo con sede ad Algeri, competente per dieci mercati distribuiti tra il Nord Africa, la regione del Sahel e l'Africa occidentale: Algeria, Libia, Tunisia, Mauritania, Senegal, Benin, Burkina Faso, Ciad, Niger e Mali. Lo ha annunciato Stellantis Algeria in una nota. Dal primo novembre 2026, spiega la nota, la responsabilità del nuovo polo è stata affidata a Raoui Beji, Presidente del Consiglio di amministrazione di Stellantis Algeria dal giugno 2024.