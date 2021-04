Stellantis cresce il doppio del mercato europeo, a marzo le immatricolazioni salgono del 141%

TORINO - A marzo in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei - sono state vendute 1.387.924 auto, il 62,7% in più dello stesso mese del 2020, il primo della pandemia. Rispetto a marzo 2019 si registra invece un calo del 21,6%. Nel primo trimestre le immatricolazioni sono 3.080.751, lo 0,9% in più dello stesso periodo dell’anno scorso e il 25,6% in meno di quello del 2019. A marzo le immatricolazioni di nuove auto del gruppo stellantis in Europa sono aumentate del 140,9% rispetto allo stesso mese del 2020, raggiungendo quota 292.149 unità.

Lo rende noto Acea, l’associazione europea dei costruttori, nel consueto aggiornamento mensile, aggiungendo che il risultato (a cui si aggiungono anche le vendite in Gran Bretagna e nei Paesi Efta) è condizionato dal confronto favorevole con il dato di marzo 2020 in cui il mercato risentì delle limitazioni imposte dall’epidemia di coronavirus. Nel primo trimestre le immatricolazioni di nuove auto sono salite a livello di gruppo del 7,4%, attestandosi a 669.676 auto. Nel trimestre le migliori performance tra i singoli marchi sono state quelle di Peugeot (+15,7%), Fiat e Citroen (+5,8% entrambe). bene anche il marchio Jeep con un incremento trimestrale del 33,1% su base annua.