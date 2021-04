Stellantis cresce in Borsa dopo dati immatricolazioni in Europa e Usa. Bene anche Volkswagen

MILANO - Settore auto in rialzo in europa con Stellantis che, a piazza affari, sale dell’1,04% a 15,292 euro e un massimo toccato a 15,388 euro. Andamento positivo anche alla Borsa di Parigi per il gruppo automobilistico (+1,12%), quando lo Stoxx 600 Auto sale del 2%. Il comparto è guidato al rialzo da Volkswagen che a Francoforte guadagna quasi tre punti percentuali. Il comparto auto beneficia della giornata positiva per molti titoli ciclici, sulla speranza che la ripresa negli Usa possa fare da locomotiva anche per l’Europa. Intanto, nei giorni scorsi sono stati pubblicati i dati sulle immatricolazioni auto in Nord America nel primo trimestre del 2021 e per Fca Us (l’area, considerando i dati del 2020, ha rappresentato circa il 31% dei volumi di Stellantis), sono aumentate del 5% negli Usa a 470mila unità (-6% sul 2019) e del 4% in Canada a 46mila unità (-15% sul 2019).

In entrambi i Paesi, hanno sovraperformato i brand Ram e Jeep che sono i più redditizi. Gli analisti di Equita commentano dicendo che «l’effetto mix potrà in parte mitigare le inefficenze dovute allo shortage di componenti». Inoltre, aggiungono che una «ulteriore spinta alle immatricolazioni arriverà dal lancio nel secondo trimestre 2021 di Jeep Wrangler 4xe, Jeep Wrangler Rubicon 392, Jeep Gran Cherokee» mentre «nel 2022 arriveranno anche Wagoneer e Grand Wagoneer come estensione del brand nel segmento large SUV». Per quanto riguarda l’Europa, nel mese di marzo si è registrato «un ovvio forte recupero» rispetto a marzo 2020 «dopo i primi effetti del lockdown dello scorso anno». In Francia (circa 10% circa dei volumi di Stellantis) e Italia (circa 9%) il gruppo ha fatto meglio del mercato anche se le vendite restano sotto quelle del 2019.