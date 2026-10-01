Stellantis, crescita a doppia cifra a settembre (+12,6%) e nei primi nove mesi dell'anno (+13,9%)

Crescita a doppia cifra a settembre e nei primi nove mesi dell'anno per Stellantis nel mercato italiano dell'auto. E quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce. Compresa Leapmotor, il Gruppo ha infatti aumentato i volumi del 12,6%, attestandosi a 38.704 unita immatricolate, rispetto all'intero mercato nazionale che è cresciuto del 9,9% con 139.356 unita vendute. In crescita anche la quota del mese, +0,7%, che e stata del 27,8%. Anche escludendo il brand della joint venture Leapmotor International, Stellantis ha aumentato le vendite del 7,5% e ha registrato una quota del 26,2%.

Con 379.936 registrazioni nei primi nove mesi di quest'anno, i brand di Stellantis hanno ottenuto, compresa Leapmotor, una crescita complessiva del 13,9% rispetto all'8,7% dell'intero mercato nazionale che si e attestato a 1.268.964 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis e stata del 29,9%, in crescita dell'1,4% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Escludendo Leapmotor, i volumi di vendita sono cresciuti del 6,2% e la quota si e attestata al 27,7% (-0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). «Risultati - ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia - che ribadiscono la forza dei nostri marchi».

Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto c'è la Fiat Pandina, con 10.401 immatricolazioni e il 7,5% di quota del mercato. Nelle prime 10 posizioni sono presenti altri quattro modelli Stellantis: Jeep Avenger, Peugeot 3008, Fiat Grande Panda e Citroen C3 rispettivamente al secondo, terzo, sesto e nono posto. «Risultati che ribadiscono la forza dei nostri marchi» spiega Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia.

Nei primi 9 mesi dell'anno escludendo Leapmotor, i volumi di vendita sono cresciuti del 6,2% e la quota si è attestata al 27,7% (-0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Il Gruppo Stellantis e il marchio Fiat continuano ad essere saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di auto. Per Fiat a settembre le immatricolazioni sono 15.876, pari all'11,4% di quota, con una crescita dell'1,7% rispetto al settembre dello scorso anno. Anche nei primi nove mesi Fiat è in crescita dell'1,8% con 144.464 immatricolazioni e 11,4% di quota di mercato. Oltre a Fiat, cresce Leapmotor che anche a settembre ha consolidato il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrificata.

Con 2.200 immatricolazioni e una crescita del 453% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il marchio ha registrato la migliore performance di crescita anno su anno del mercato, raggiungendo una quota del 1,6% sul totale Passenger Cars e del 2,1% nel canale privati. Tra i singoli modelli, Leapmotor T03 si conferma, nel mercato Bev, una delle vetture elettriche più apprezzate dagli italiani. Significativo il risultato della nuova Leapmotor B03X, che a poche settimane dal lancio commerciale si afferma già come il modello elettrico più venduto del segmento B-Suv.