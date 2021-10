Stellantis definisce strategia per elettrificazione in Francia. Oltralpe in futuro anche produzione di modelli Fiat

PARIGI - Stellantis fa il punto sulla propria strategia in Francia per affrontare la transizione verso la mobilità elettrica e indica gli obiettivi per i propri siti produttivi nell’Esagono e annuncia che in futuro auto a marchio Fiat potranno essere prodotte in Francia. Come specificato in una nota, Douvrin accoglierà la prima delle gigafactory di Acc, società per la produzione di batterie partecipata da Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz. Il polo di Tremery-Metz passerà dalla produzione di motori termini a quella di motori elettrificati e dal 2024 avrà una capacità produttiva annuale di 1,1 milioni di motori elettrici grazie alla jv Emotors e di 600mila riduttori elettrificati prodotti attraverso la jv e-Transmissions. Lo stabilimento di Charleville continuerà ad accompagnare quello di Tremery nella transizione energetica realizzando la scocca della prossima auto elettrica assegnata a quest’ultimo sito.

Lo stabilimento di Sept-Fons si specializzerà nella produzione di componenti per i freni, dopo essere stato per più di un secolo impegnato nella produzione di componentistica per auto e mezzi agricoli. Il sito di Valenciennes continuerà a produrre i riduttori di velocità «RG» già prodotti dal 2019. Da questo impianto sono già usciti 200mila riduttori e con la nuova linea produttiva già installata di arriverà a una produzione annua di 820mila unità. A Caen si continuano a produrre chassis e trasmissioni per i veicoli elettrificati e a Mulhouse gli assi posteriori per i veicoli ibridi plug-in del gruppo poi assemblati a Rennes, Mulhouse e Sochaux. Tutte le fabbriche di assemblaggio del gruppo in Francia sono interessate dal processo di accelerazione della produzione di veicoli elettrificati: Hordain già da ora ha il 24% della sua produzione dedicata a motorizzazioni elettriche.

I siti che già producono «utilitarie» per i marchi Peugeot, Citroen, Opel e Toyota produrranno in futuro anche auto del marchio Fiat. Facendo una rassegna degli stabilimenti produttivi in Francia, Stellantis indica che a Poissy assemblea le versioni elettriche di DS 3 Crossback e di Opel Mokka sulla stessa linea per i motori termici. Mulhouse assicura attualmente il lancio industriale della nuova Peugeot 308 in versione berlina e station wagon con le loro versioni ibride plug-in. Inoltre, nello stesso stabilimento si producono le versioni ibride di Peugeot 508 e 508 PSE e di DS 7 Crossback. A Rennes, dove si assemblea la versione ibrida della Citroen C5 Aircross, si produrrà la versione elettrica della stessa auto sulla base della piattaforma Stella Medium, una delle 4 piattaforme elettriche di Stellantis che è in corso di sviluppo presso lo stabilimento di Sochaux, dal quale partirà il suo utilizzo per la produzione della nuova auto che sostituirà la Peugeot 3008. Questo piano di trasformazione dei siti francesi, si specifica nella nota di Stellantis, è stato condiviso con le organizzazioni sindacali del gruppo e sarà oggetto di un ambizioso programma di formazione. Infine, Stellantis specifica che i siti interessati beneficeranno dell’aiuto delle autorità locali delle Regioni Bourgogne-Franche-Comtè, Bretagne, Grand Est, Hauts de France, Auvergne-Rhone-Alpes e Ile-de-France.