Stellantis, dieci nuovi modelli su piattaforme multi-energia in rampa di lancio. Ecco l'evoluzione tecnologica dei prodotti

La conferenza sui risultati finanziari 2024 di Stellantis è stata anche l'occasione per fare il punto sull'evoluzione tecnologica delle diverse gamme di prodotto e sulle novità che caratterizzeranno già dal 2025 l'offerta di auto e veicoli commerciali. Nonostante un 2024 impegnativo, Stellantis ha iniziato la transizione alla sua prossima generazione di prodotti, tra cui il primo costruito sulle nuove piattaforme multi-energia STLA. Questa architettura, sottolinea l'azienda, offre ai consumatori maggiore libertà di scelta fra motori a combustione interna, motori ibridi e sistemi propulsivi completamente elettrici. I punti salienti di questa strategia costruttiva includono la piattaforma STLA Medium. I primi modelli realizzati sulla nuova piattaforma multi-energia sono stati Peugeot E-3008 ed E-5008 e la nuova Opel Grandland. Anche la nuova ammiraglia DS, la Numero 8 presentata a dicembre offre l'autonomia elettrica migliore della categoria raggiungendo (secondo le norme Wltp) i 750 km nel ciclo combinato WLTP. Vi è poi l'architettura STLA Large, una piattaforma multi-energia altamente adattabile supporta nuovi modelli come Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S e le nuove Jeep Cherokee e Jeep Recon.

Verrà utilizzata anche per i futuri modelli Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Questa piattaforma, va sottolineato, supporta anche sistemi di propulsione ibridi e a combustione interna senza compromettere le capacità chiave del veicolo. Alla STLA Large si affianca la STLA Frame, progettata per pick-up e suv full-size con carrozzeria e telaio separati. Questa piattaforma, è stato detto da Stellantis, debutterà nel corso dell'anno con il Ram 1500 Ramcharger seguito dai modelli del marchio Jeep, dotati di una rivoluzionaria tecnologia ibrida ad estensione di autonomia. Infine la piattaforma globale multi-energia Smart Car già utilizzata da Stellantis per diversi prodotti europei, tra cui la Citroën C3 (anche in versione elettrica ë-C3) e la nuova C3 Aircross, l'Opel Frontera e la Fiat Grande Panda. Utilizza questa stessa architettura l'inedita Citroën Basalt che è già stata lanciata anche in India e in Sud America. Complessivamente, utilizzando le diverse architetture presenti nel suo portfolio, Stellantis lancerà 10 nuovi modelli nel 2025. Ma non è tutto.

I piani di Stellantis prevedono anche diverse importanti novità high tech, come quelle legate all'intelligenza artificiale che è fondamentale per la trasformazione digitale del Gruppo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, Stellantis rafforza il suo impegno nello sviluppo di soluzioni innovative basate sui dati che migliorano i suoi prodotti, nonché le esperienze di clienti e dipendenti. A titolo esemplificativo, all'inizio del 2025, Stellantis ha stretto una partnership con Mistral AI per esplorare lo sviluppo di un assistente avanzato in auto, una delle tante iniziative che integrano l'intelligenza artificiale nei nostri veicoli e processi. Stellantis ha anche presentato STLA AutoDrive 1.0, il primo sistema di guida autonoma sviluppato internamente dall'azienda, che offre funzionalità Hands-Free and Eyes-Off (livello SAE 3). Insieme a STLA Brain e STLA SmartCockpit, il sistema STLA AutoDrive migliorerà l'intelligenza, l'automazione e l'esperienza utente dei dei modelli del Gruppo.