Stellantis domani svela il piano, attese le mosse di Tavares. Presentazione in Olanda, possibile annuncio dell’accordo di Termoli

AMSTERDAM - Tutto è pronto al Taets Art & Event Park di Zaandam, cittadina olandese dei mulini a vento, a quindici chilometri da Amsterdam. Domani dalle 14 alle 15 l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, svelerà l’atteso piano strategico che indicherà le mosse del gruppo per l’elettrificazione della gamma dei 14 brand e per lo sviluppo di microchip e software. Dopo la presentazione, che sarà trasmessa in streaming, il manager risponderà alle domande della stampa internazionale: saranno presenti 43 giornalisti di sette Paesi del mondo. Sul piazzale del Taets Art & Event Park sono già esposti più di trenta auto del gruppo, tutti elettrificate, disponibili per i test drive. Stellantis ha appena approvato i conti del suo primo anno di vita dopo la fusione tra Fca e Psa: numeri ‘da record’ con un utile di 13,4 miliardi di euro, quasi triplicato rispetto a quelli aggregati delle due precedenti società, e ricavi netti pari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%. Il piano di sinergie ha già portato benefici di cassa netti per circa 3,2 miliardi.

Cifre che hanno permesso di distribuire agli azionisti un dividendo complessivo di 3,3 miliardi di euro, ma anche di dare un premio straordinario ai dipendenti del gruppo. In Italia c’è grande attesa per il piano. È probabile che arrivi domani l’atteso annuncio della firma dell’accordo per la gigafactory di Termoli, in provincia di Campobasso, per la quale il governo ha promesso 370 milioni di euro. Si parla di un investimento da 2,5 miliardi, ma la cifra esatta si conoscerà quando l’accordo sarà ufficiale. La gigafctory di Termoli, la terza in Europa (altre due sono in America), è uno dei tasselli della strategia di Stellantis che - attraverso gli accordi con giganti come Amazon, Foxconn, Samsung, Lg, Vulcan e Factorial Energy - punta a sviluppare in modo autonomo microchip e software. Il piano strategico indicherà obiettivi globali e regionali, parlerà di prodotti, servizi e organizzazione del lavoro, ma non dovrebbe dare informazioni dettagliate sui singoli stabilimenti del gruppo nel mondo. Tavares ha già indicato, nell’Electrification Day, la strategia verso l’elettrificazione con oltre 30 miliardi di investimenti entro il 2025 e, a dicembre, nel Software Day, quella per i veicoli connessi.

Arriveranno anche indicazioni sul rilancio in Cina. I sindacati, che avrebbero voluto incontrare Tavares prima della presentazione del piano, chiedono indicazioni precise sui tempi e le modalità con cui avverrà il rilancio degli stabilimenti italiani, vogliono conoscere i nuovi modelli e avere garanzie per l’occupazione. Stellantis ha già dato in questi mesi alcune indicazioni con la ‘superpiattaformà a Melfi per 4 nuove vetture tutte elettriche dal 2024 e la nascita a Mirafiori dello Stellantis Turin Manufacturing District con un unico processo di produzione per diversi modelli Maserati, oltre alla 500 elettrica. È stato appena presentato il Tonale prodotto a Pomigliano ed entro marzo sarà svelato il suv Maserati Grecale nato a Cassino.