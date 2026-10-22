Stellantis e Leapmotor superano i 2 milioni di immatricolazioni in Europa nei 9 mesi

Stellantis ha incrementato le immatricolazioni del 3% su base annua nei primi nove mesi del 2026, raggiungendo 1,927 milioni di unità e una quota di mercato del 16,1%. Includendo Leapmotor, le immatricolazioni salgono a 2,014 milioni, in crescita del 6,8%, con una quota di mercato del 16,9%. Lo rende noto l'azienda. «Il nostro piano strategico FaSTLAne 2030 sta entrando con decisione nella fase esecutiva», sottolinea Emanuele Cappellano, responsabile Europa del gruppo. «I progressi registrati riflettono il rigore nell'esecuzione, l'impegno delle nostre persone e la risposta dei clienti a un portafoglio prodotti in espansione». Tra i marchi con le migliori performance nei principali mercati europei spiccano Fiat (+20%) e Citroën (+8,6%), seguite da Lancia (+3,5%) e Opel (+3%).

In crescita anche le vendite nel Regno Unito (+5,8%), in Germania (+4,2%) e in Italia (+3,8%). Stellantis Pro One mantiene la leadership nei veicoli commerciali leggeri, con una quota del 28,1%, mentre il gruppo è primo anche nel segmento delle auto ibride, con il 16,5% del mercato. In Italia Stellantis si conferma leader del mercato complessivo, con cinque modelli nella top 10 delle vetture più vendute: Fiat Pandina, Jeep Avenger, Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Peugeot 208. In Francia il gruppo mantiene il primo posto, con Citroën in crescita e Peugeot ai vertici dei segmenti ibridi e dei veicoli commerciali leggeri. Prosegue infine l'espansione di Leapmotor, che ha raggiunto 1.000 punti vendita in 36 Paesi europei, consolidando la propria presenza sul mercato a due anni dal debutto nel continente.