Stellantis e Pony.ai insieme per lo sviluppo dei robotaxi in Europa. Si partirà dal Peugeot e-Traveller

Stellantis e Pony.ai hanno firmato un accordo che punta ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di applicazioni robotaxi in Europa. La collaborazione, attraverso la divisione europea di Pony.ai, uno dei leader mondiali nella tecnologia a guida autonoma con sede in Lussemburgo, prevede l'integrazione del software avanzato di guida autonoma di Pony.ai con la piattaforma elettrica a batteria (BEV) AV-Ready di Stellantis, per furgoni di medie dimensioni. L’obiettivo è offrire soluzioni di mobilità urbana sicure, scalabili ed efficienti.

Le due aziende prevedono di iniziare la messa su strada dei veicoli di prova sulla base del Peugeot e-Traveller in Lussemburgo nei prossimi mesi, proseguendo gradualmente con l’introduzione in altre città europee a partire dal 2026. I test su strada saranno finalizzati alla validazione degli standard di sicurezza, delle prestazioni e della conformità normativa. La partnership si concentrerà inizialmente sui veicoli commerciali leggeri (LCV), un segmento in cui Stellantis, attraverso Pro One, detiene una posizione di leadership in Europa.

L'ampia gamma di veicoli commerciali leggeri di Stellantis permette di adattare soluzioni flessibili e scalabili in modo integrato, rispondendo alle diverse esigenze della mobilità europea. Dimensioni, efficienza, flessibilità e costo totale di possesso sono caratteristiche che li rendono ideali per diverse applicazioni: dai robotaxi compatti ai van fino a otto passeggeri.